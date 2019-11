藝人呂慧儀早前於家中暈倒,日前更接二連三發生意外,認真黑氣纏身。佢今日喺社交網上載一張戴上口罩嘅自拍照,並透露因為日前啃魚骨導致身體不適:「咳唔出魚骨,倒是咳出血,頑強的魚骨」最後終於忍唔住去睇醫生,點知喺醫院等待嘅途中,卻遇上走火警,真係禍不單行!好彩經診治後,佢都順利取出魚骨,見魚骨目測近4cm長,相當牙煙。而佢亦有留言報平安:「就係你餓咗我幾日,Thank you so much doctor」。

