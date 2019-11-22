江欣燕鴨記大出血　郭晉安慘被追斬扑暈

無綫新劇《失憶24小時》日前到深水埗取景，劇情交代姜大偉手持「救命記憶卡」，可惜含病毒未能開啟取證，故到鴨寮街尋找「專家」幫手，期間更出手扑暈郭晉安（安仔）。兩人繼《白色強人》後再鬥戲，但今次較少對手戲，故安仔笑言今次「難得同場」。扮演安仔妹妹的江欣燕（欣欣）踢爆對方經常「遇襲」﹕「除咗今日被扑，佢仲畀人追斬十幾刀！」安仔坦承經常拍到「手損腳瘀」，問是否已練得好身手，他打趣說：「就係身手唔好先畀人打囉！」

遊鴨寮街開眼界

欣欣開工之餘，不忙爭取機會Shopping，她開心說：「嚟到鴨寮街真係大開眼界，見識到依家嘅高科技！我頭先都買咗電線同拖板，又走咗去問人整唔整手機，近日我部手機成日突然彈啲畫面出嚟，好得人驚。」提到日前台慶大奬送出52萬奬金奬品，她笑言當年都中過獎：「有年我着到成身紅噹噹，即刻抽到20萬大奬！補咗啲錢買咗鑽石產品，真係『執條鞋帶累身家』，哈哈！其實我哋幾個都講過，如果今年有人抽中嘅話，就攞晒出嚟劇組分，反正Lucky Money，可惜冇人中囉！」

年屆72歲的姜大偉與一眾後輩打成一片，他自爆今次戲中對白頗多，但不算辛苦。談到近日網上被「翻舊帳」，多張年輕時的舊照曝光，網民讚他貌似周杰倫，他即笑說：「咁多謝呀？大家都睇得出我已經五十幾咩？」

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