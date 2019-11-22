文凱玲升呢大姑奶　折現最實際

藝人文凱玲（Connie）的弟弟日前結婚，升呢大姑奶的笑言「老懷安慰」：「依家都覺得佢（弟弟）係一個BB，佢終於成家立室大個仔，真係好感動。」由於當日婚禮流程非常趕，故一對新人向大姑奶斟茶時，Connie來不及眼濕濕已經要做下一個流程，問到送了甚麼禮物給弟弟？她說：「我屋企比較傳統，媽咪想我送金器，但我問咗細佬，佢話唔好，因為好多長輩會送，所以我封咗大利是，等佢哋可以買想要嘅嘢。」

唔化妝似男人

Connie坦言婚宴當晚，交通嚴重擠塞，家人非常擔心不少賓客未能出席，幸最終大部分親友準時前來：「佢哋好好，用咗好多方法嚟，有啲賓客坐咗4個鐘頭車，真係好多謝大家。」提到弟妹已婚，妹妹更生了一個非常得意的女兒，問Connie有否被長輩催婚？她笑言：「有，但一切順其自然。」

她自爆小時候與弟妹非常似樣，經常被同學認錯她與妹妹。長大後，有朋友笑她化妝後似妹妹，不化妝卻似弟弟，令她哭笑不得。

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