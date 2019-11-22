螢幕情侶玩真　倪妮着睡衣上陳坤車返屋企

現年43歲的內地男神陳坤，感情生活向來受關注，雖然育有一名17歲兒子陳尊佑（優優），但生母卻一直沒有公開，而且久未有新戀情曝光，令不少粉絲為其着急。不過，他近日被爆與好友倪妮升呢成為戀人。

日前有網友捕獲倪妮與舒淇聚餐，倪妮身穿格仔外套、頭戴漁夫帽及圍頸巾，並隱約露出一小截粉色睡衣，打扮休閒。當送舒淇上車離開後，她與助理往座駕方向走去，卻發現車上的司機竟是陳坤！倪妮上車後，座駕一直駛往男方的住所門口，而她亦非常熟路地自己行入去。

堅稱只是兄妹情

消息曝光後，網友揣測兩人關係匪淺，但陳坤昨日在社交網急急發文否認戀情，指兩人最近成為鄰居，所以較多機會見面，堅稱情同兄妹：「變成鄰居，更能多聚，蹭吃蹭喝，其樂融融，稱兄道妹，歡樂互嗆，兄妹怡怡，吃瓜吃瓜，吃完散吧。」而倪妮亦夾晒口供發文：「沒有戀情，只是兄妹，新家暖居，勿當吃瓜群眾，散了散了。」

兩人其實早前因合作劇集《天盛長歌》而成為螢幕情侶，戲外又經常相聚，還不時在網上互動，表現曖昧，日前更被拍得以情侶裝現身，關係撲朔迷離。

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