老公賽車接連捧盃　許芷熒狂叫嗌感動

前港姐許芷熒（Whitney）婚後不久宣布有喜，現時已腹大便便的她，日前與老公Alexander齊齊到澳門看賽車，而Alexander向來有玩開賽車，今次亦有落場，更分別贏得澳門房車杯第二名及組別賽全場第二名！如此佳績，難怪Whitney儼如小fans般，於場內瘋狂大叫，她接受東網訪問時謂：「其實今次睇比賽都好多感動位，睇住老公衝線，上台攞獎時，佢攞獎嘅時候喺台上面同我同BB講I love you，真係超感動！可能聽到啲引擎聲，BB都有不停喺我個肚度跳嚟跳去。」

問她自己喜不喜歡揸車時，她謂：「我冇揸車，我老公唔畀我揸，佢話驚我危險，其實我不嬲都有車牌，不過我好少揸，同佢拍拖同結婚之後呢幾年，佢都叫我唔准揸。（老公玩賽車會否擔心？）其實我都有擔心㗎，不過我知道賽車係佢好鍾意嘅嘢，所以我都會好支持佢！」

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