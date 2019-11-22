東方日報C1：陳奕迅25場跨年騷取消20萬粉絲心碎

陳奕迅為力保20萬名觀眾安全，昨日忍痛宣布取消今個聖誕倒數跨年合共25場演唱會，損失近4,000萬，因為無法承諾未來的演出檔期，大會向受影響的粉絲致歉，而千辛萬苦搶得珍貴門票的歌迷既傷心又無奈。

「歌神」陳奕迅（Eason）原定12月9日起假紅館舉行合共25場《Fear and Dreams香港演唱會19/20》，約定跟粉絲歡度聖誕及一齊倒數跨年，今次亦是Eason闊別紅館6年後首個香港大型演唱會，歌迷等到頸都長，開售時更一票難求，掀起撲飛熱潮！而Eason經連月籌備、綵排，台前幕後一切準備就緒，無奈現今社會動盪有不能預測的狀況，先後已有多個中外歌手演唱會取消、延期或調動，昨日Eason方面亦沉重宣布演唱會取消！

安排退票退款

Eason的演唱會主辦商昨日發出公告，指鑑於近日情況，考慮到是次演唱會將於兩星期後舉行，他們實在無法預計和保證25場騷演出期間觀眾的安全和相關交通配套，經過與合作單位多番商議後，沉重宣布取消原定於紅磡香港體育館舉行的25場演唱會，並將安排退票退款。大會無奈表示：「這決定對我們來說是極為艱難。除了時間、心血、努力和經濟的損失，我們同時承受近20萬名觀眾和歌手的失望和失落。由於涉及觀眾人數龐大、申請演唱會場地和演職人員檔期配合等問題複雜，請恕我們無法就改期演出作出承諾。」

25場演唱會全部取消，主辦方在聲明中坦承有經濟損失。由於陳奕迅的公司負責今次主辦，其歌酬計算可能有別一般歌手，可能以分紅形式計算亦未可知，但保守估計其歌酬起碼100萬一場，如以25場計算，單是Eason損失已高達2,500萬。此外，還有贊助商的500萬廣告費，而紅館場租約6萬元一場，粗略計算約200萬元，其他製作費包括樂隊、舞蹈員、舞台設計及燈光、歌手與舞蹈員的演出服飾等，保守估計至少損失近4,000萬。

明白安全第一

歌迷得知演唱會取消也大叫失望，雖然大家都明白安全第一，但都忍不住喊：「心碎！」有粉絲留言：「難得買到飛但取消，真係心都傷」、「我搶咗成朝先搶到！！」亦有粉絲希望保留票尾，留待Eason開騷時再換票最好，因為擔心再搶不到飛。亦有人化傷心為力量：「黃牛抵死！」主辦商就今次演唱會取消的決定深感歉意，望觀眾體諒，並感激樂迷對Eason一直以來的支持，希望日後能夠再次成功申請紅館檔期，讓Eason在紅館為大家帶來更完美的演出。有關退票退款安排，他們與有關機構協商後，稍後會透過多個平台公布。

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