童星回歸！丘梓謙收劇本搵番初戀感覺

童星出身、現年25歲的藝人丘梓謙，當年因專注學業而告別幕前，2014年參加無綫藝訓班重新出發，可惜初期只做閒角，收入不穩，一度要靠兼職維生，直至憑話題劇集《十二傳說》嶄露頭角，奮鬥5年終於捱出頭！他坦言一直沒有放棄演藝夢，更感激當年的童星經歷，造就了今天的他。

丘梓謙（Ivan）於2004年獲睇中參演無綫劇集《一屋兩家三姓人》，踏上童星之路，其後在《人間蒸發》飾演苗僑偉兒子而為人熟悉，正值上位之時，卻因兼顧學業而無奈退出，直至2014年畢業後重返無綫，更在劇集《十二傳說》飾演林夏薇得力助手，與蔣家旻有感情線，再次備受關注。

劇中他表面搞笑，其實不惜為復仇殺人，令網民大讚意想不到。他坦言當初收到劇本時都難以置信：「第一次收到劇本，就好似收到情信咁，睇完又睇，望住個角色設定不停咁笑，完全唔敢相信有咁好嘅機會發揮，真係有種初戀嘅感覺！」劇中他有不少情緒爆發戲，感激林夏薇及蕭正楠帶他入戲。

唔介意戲份

談及兒時擔正要角，「復出」後卻由低做起，他自爆回歸初期的確有經濟上的困擾：「初期收入唔太穩定，所以都有兼職教跳舞，算係維持到生活。反而戲份方面就冇介意，因為咩角色都想試，最想挑戰扮女人。（重新開始好難適應？）又唔會，童星嘅經歷令我熟習成個環境，見番啲工作人員好親切，而且有唔少監製認得我，畀好多機會我。」問到最想合作的女星，他笑說：「想同佘詩曼、陳法拉合作，當然唔少得姓麥嘅女神。」暗指同為無綫藝人的女友麥皓兒，隔空示愛！

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