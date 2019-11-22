鬧足20分鐘　阮頌揚慘被批花瓶Hurt爆

藝人阮頌揚入行近4年，已有機會擔任電影男主角，上位之際，卻於年初學後空翻時不慎弄斷腳掌三條骨，所有工作被迫叫停。雖然身心痛苦，他仍勇於接受挑戰參加選秀節目，重拾鬥志的他，嘗盡甘苦感覺！

高大俊俏兼有幕前經驗的阮頌揚（Brian），被視為有優勢參加ViuTV選秀節目《全民造星Ⅱ》，其實當初他對參加此節目有所卻步：「因為上年發生意外，學後空翻時意外斷咗腳掌三條骨，醫生話幾嚴重，冇可能康復十成，只好得八、九成，康復期起碼一年，行路唔係好有力同埋會痛。《全民造星》係跳舞綜藝節目，所以腳傷令自己卻步，後來朋友私底下幫我報咗名，我就諗不如參加咗先，真係唔得先算，起碼我肯踏出呢一步。」他指今季的參賽者整體水平較上年高，不乏實力之人，自言只是「小學生」，要拿得名次並非易事。

學識控制舞台

作為藝人理應嘗試任何新事物，Brian自言毫無包袱：「透過今次參賽要好好裝備自己，成為全能藝人，依家拍攝咗一段時間，發現自己喺舞台控制反應好咗，以前畀影視螢幕框住自己，依家學識點樣控制個舞台，同觀眾有即場互動反應，呢樣嘢令我進步好多。」

鬧足20分鐘

被視為「男神」的他，入圍後卻沒有「男神」的優待，更被節目監製花姐在台前幕後人員面前狠批他是「花瓶」，令Brian如萬箭穿心，慘被踐踏：「初頭對花姐嘅感覺可以用可惡嚟形容，因為佢個人好直接，但又好到位，完全反駁唔到佢。最深刻有一次佢喺參賽者同工作人員面前鬧咗我20分鐘，仲話『阮頌揚你都係花瓶』，聽到覺得好Hurt，我係演員，咁畀人講即係覺得我得個樣冇演技，係一個踐踏！不過第二日佢有同我Say Sorry，監製肯同我講Sorry，好驚訝！所以隨住時間慢慢認識，佢由可惡變可愛，甚至愛上佢，希望透過呢段時間令佢改觀，我唔係只得外表。」

場地：Oyster Manner

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