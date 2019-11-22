得罪公司被雪藏　海俊傑25年最大得着係…

入行25年的海俊傑，認為如果沒有當年得罪公司被雪藏一事，就沒有現時成熟了的自己！講起辛酸史，他記得早年獨自北上發展，一人在飄雪下邊吃東西邊流淚，幸好後來遇上太太，亦開始得到更多工作，坦言太太是25年來最大的得着！

歌手海俊傑入行25年，相隔7年再出歌，加盟新公司推出新歌《長大》，講述年輕時做人處事不夠成熟，隨着時間歷練才慢慢長大起來。他回想當年在華星時期得罪公司而被雪藏：「寫咗啲嘢炮轟華星，因為唔識處理一啲事，年輕時唔夠耐性，公司等緊再做你，但自己又太心急，好多嘢唔應該犯錯，依家人大咗會三思。（後悔炮轟公司？）後悔就冇得後悔，既然過咗去，冇以前嘅我就唔會有依家新嘅海俊傑，每人嘅成長都會有過失，依家都會犯錯，只要唔係彌天大錯就得，每日都會反思，有啲咩可以做得更好。」

難忘孤單賞雪

講到入行以來的辛酸史，他說：「太遠嗰啲唔係好記得，我入行到依家唔算好順利，但又冇乜碰過大釘，不過離開香港，啱啱隻身去北京嘅時候係幾冷清、孤伶伶，一個人喺上面，好多嘢都唔慣。」

海俊傑記得當時是北京三月的冬天，頭兩天住旅館，在樓下的小食檔吃了個毛血旺：「佢哋話三月好少落雪，但嗰年竟然落大雪，特別傷感。（一路食一路流眼淚？）有呀，食完返咗上去旅館望住個窗，見到啲雪，真係心酸的情歌。」他當時本已接了套西片，豈料最後拍不成，去到北京頭一年各樣都不如意：「頭嗰一年差唔多冇工作，靠落番嚟廣東省做騷，但都係吃力，之後開始識人，最開心係識咗太太，又見吓唔同導演，之後就開始拍吓電視劇。」

生B順其自然

問到識了太太可是這25年來最大的得着？海俊傑笑言：「都好大嘅，係最大囉，太太好錫我，一直都好支持我嘅工作，直至今次簽咗新公司，開頭佢返到香港唔慣，人多又逼。（太太陪自己度過低潮？）好多謝佢一路陪伴我身邊、一路長大，好似結婚誓言咁，無論健康疾病、環境順逆，大家陪住大家喺身邊，呢個好緊要，枕邊人唔淨係過開心日子，唔開心日子大家都會一齊互勵互勉。」說到何時生B，他笑言：「呢個真係要求天父，等天安排，會努力，梗係想啦，都鍾意小朋友。（搵吓秘方？）有人畀過我嘅，有啲話要夾時間。（試吓？）冇啦，唔係太相信，順其自然。」

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