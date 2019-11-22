獨立精神提名公布　柏迪臣與桑迪拿爭影帝

第35屆獨立精神獎電影頒獎禮（FISA）將於香港時間來年2月9日舉行，而提名公布昨日公布。由阿當桑迪拿（Adam Sandler）主演的《Uncut Gems》與羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）主演的黑白片《The Lighthouse》各獲5項最多提名暫時領先。

兩片除了角逐最佳電影、導演以及劇本等獎之外，其中柏迪臣與桑迪拿將爭奪最佳男主角。而與柏迪臣同片的另一男星威廉迪福（Willem Dafoe）則獲最佳男配角提名。男星沙拉保夫（Shia LaBeouf）亦憑《寶貝童年》（Honey Boy）提名男配角獎。《寶》片亦獲4項提名。

至於荷里活歌影視天后珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）主演的艷舞女郎電影《艷舞大盜》（Hustlers）亦獲3獎提名，其中珍妮花獲最佳女配角提名 與《別告訴她》（The Farewell）的「中國國家一級演員」趙淑珍等爭獎。而《別》亦獲最佳電影提名。至於最佳女主角方面，影后大熱雲妮絲維嘉（Renée Zellweger）憑《Judy》獲提名與視后《Her Smell》的Elisabeth Moss等爭獎。

由史嘉娜祖漢遜（Scarlett Johansson）主演的Netflix原創電影《婚姻故事》（Marriage Story）獲提名最佳電影之外，亦將獲頒表揚導演、選角導演及整體演員的羅拔艾特曼獎。而昨晚在青龍電影頒獎禮橫掃5獎成大贏家的韓片《上流寄生族》獲提名今屆FISA最佳國際電影獎。