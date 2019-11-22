G.E.M.出歌唱舊公司　疑搞掂合約風波

歌手鄧紫棋（G.E.M.）早前同合作12年唱片公司蜂鳥音樂爆出合約糾紛，事件已進入法律程序，而G.E.M.就一直落力組織新團隊，繼早前網上宣布「鄧紫棋工作室」及新歌迷會《棋士聯盟》成立，依家佢更加開宗明義作歌唱舊公司，以《句號》做歌名，暗示已經同蜂鳥音樂結束關係。

今次G.E.M.繼續Sell佢才女形象，包辦曲詞嘅創作，當中佢嘅歌詞提到指自己以前好天真，以為自己會投身音樂，點知就做咗「商品」，仲有人同佢講冇咗對方G.E.M.就會唔掂：「我當時天真 寡見鮮聞…不是為了賺了有錢分 我為我的前程 希望我寫的歌裏面有更好的和弦聲」、「你說我是個商品 沒有你我就不可以」

佢又提到：「這一輩子除了我的爸爸 你曾是我最信任的男人吧」令人聯想係其前經理人張丹，之後G.E.M.更直言：「抱歉我沒法永遠當你聽話的傻瓜」今次佢高調出歌講句號，未知係咪已搞掂合約糾紛。

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