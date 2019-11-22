被批衣着失手！江嘉敏呻另一造型冇人睇到

無綫台慶雖然已經過咗幾日，但仲有唔少藝人喺社交網分享盛裝出席嘅靚相，呢日無綫小花江嘉敏就喺社交網分享當日一金一黑兩個造型嘅相，其中以金色為主調嘅造型日前被外界評為「大失手」，狠批造型老氣。而江嘉敏就留言為自己平反：「靚唔靚，取決於你喺咩角度影。啱唔啱，取決於你想企喺咩角度去睇件事。#今年表演套衫要係金色#搵咗好多間舖頭先有」睇嚟為呢個Look都付出唔少努力！

「企第二排淨係見到個頭」

此外，江嘉敏指其實自己更鍾意另一個黑色晚裝造型，以Tube Dress上陣嘅佢女人味十足，但就大呻冇乜人睇到！佢留言：「表演套衫就係金色，我自己就鍾意黑色。可能我真係太矮，得165cm，所以企喺第二排淨係見到我個頭，冇乜人見到我換咗套衫。😛😛下年我一定要每個人都見到我！👠👠👠👠👠」又搞笑話：「有朋友提議我買定個箱帶出街隨時企高啲」有唔少藝人好友如馮盈盈同陳曉華都留言大讚佢靚，仲有網友指個造型似足「黑魔后」咁索，又留言力撐：「等你下年企喺前排啦👊」加油呀！

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