《王冠》公布老年英女王人選　竟然係佢？

Netflix王牌劇集《王冠3》（The Crown）正在熱播中，而第5及6季亦已籌備當中。今日，Netflix就公布現年65歲的《哈利波特》（Harry Potter）英國女星Imelda Staunton，將接任影后Olivia Colman捧於第5及6季中飾演老年英女王伊莉莎伯二世（Queen Elizabeth II）！

她是繼Claire Foy與Olivia Colman後第三位在《王》飾演英女王的女星，據知Imelda去年已獲選飾演英女王，不過一直保密。她將飾演90年代的英女王。而她與英女王曾見過面，她是三代英女王之中唯一一個與英女王見過面的一人。

入行多年的Imelda參演過多部電影，於2005年就憑《地下觀音》（Vera Drake）獲英國影視藝術文化學院（BAFTA）頒獎禮最佳女主角。她亦在兩集《哈利波特》中飾演黑魔法防禦術教授桃樂絲恩不里居。最近她亦與老公Jim Carter合演電影版《唐頓莊園》（Downton Abbey）。