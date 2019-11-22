工人為避債辭職！孫慧雪呻收恐嚇信追數電話
2019年11月22日 12:02
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孫慧雪大呻工人姐姐向財務公司借錢後，為避債而突然辭職！
藝人孫慧雪2016年婚後未有做全職少奶奶，繼續幕前演出，現時育有2歲囝囝Riley嘅佢就請咗家傭分擔家務同幫手湊仔。孫慧雪凌晨喺社交網上載咗一封財務公司嘅追債信，大呻工人姐姐突然辭職原來係為避債：「我工人姐姐突然請辭，話要返鄉下，我想請佢幫多幾日手都唔肯，喺佢一走咗之後，追債電話就打嚟，又收恐嚇信，即刻明晒點解對佢咁好都要走，我之前仲猛咁諗，係咪辛苦咗佢！佢之前話有困難，我哋仲借咗筆錢畀佢！唉！佢明知我哋屋企有小朋友都咁樣，真係好過分～可以點解決😩#人善被人欺#點解我成日遇到呢啲嘢」
而網友見到即教路要去入境處備案，同埋要通知財務公司工人姐姐已經離職，不過呢個星期都要親自照顧小朋友嘅孫慧雪亦樂觀地表示「都幾好」，趁機同個仔相處多啲，希望件事早日解決啦！
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