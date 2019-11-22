曾神隱7年！李珊珊大字報細訴驚恐症之苦

前港姐冠軍李珊珊神隱七年未有公開露面，直至今年二月珊珊為東華三院的慈善音樂會而出關分享她曾多次出入醫院的經歷，但就隻字未提所患何病，今日她再度打破沉默，為「精神健康基金會」拍攝短片，自揭曾患上驚恐症及治療的心路歷程。

全片以默劇形式進行，片中珊珊盤坐在椅子上手持寫上心聲的巨型「大字報」逐一向公眾分享。她表示：

「我係李珊珊，I have a story to tell（我有個故事想分享）...

2017年，我身處醫院

當時因為種種原因

第⼀次出現非常激烈嘅病徵

發熱 標冷汗 全身冇力 呼吸困難

不停地掙扎 直至眼前⼀黑

嗰種令人窒息嘅感覺

我直頭覺得係瀕死邊緣

經過唔同嘅檢測 專科醫生都搵唔到病因

病徵持續出現

每日都徘徊地獄⼜折返⼈間

兜過唔少冤枉路 做過唔少測試

都係搵唔到病因

直至有⼀日⋯⋯

經轉介去見劉醫生

我先知道個病係叫驚恐症

幸好劉醫生教曉咗我

情緒病其實同傷風、感冒⼀樣

有得醫

我開始向信得過嘅朋友分享

輕描淡寫地透露我嘅狀況

就好似患咗傷風感冒⼀樣

No big deal（唔係咩大件事）

然後 我就只係做兩件事

準時覆診 準時食藥

加上好友們嘅關心同不離不棄

病情慢慢好轉

驚恐症嘅症狀無再發生

瀕死邊緣嘅感覺無再出現

我就知道 我嘅情況受到控制

依家睇番轉頭

慶幸當初堅持搵病嘅根源

知道問題根源先可以搵啱解決方法

情緒病其實同普通病無分別

搵啱醫生食啱藥 病就自然會好

我選擇行出嚟同⼤家講我嘅故事

係希望有相同遭遇嘅朋友

又或者你身邊有相同遭遇嘅朋友

都可以分享佢哋嘅故事」

片末珊珊的圈中好友包括有古天樂、崔嘉寶、梁陳女士等等也手持大字報為珊珊打氣，並鼓勵同路人向身邊人講出心中的煩惱，踏前分享自身的遭遇。該片放在「精神健康基金會」的網頁及Facebook，珊珊除了拍片支持外，珊珊明天亦會在基金會的Facebook做直播。

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