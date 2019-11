藝人鄧麗欣(Stephy)與男友邱勝翊(王子)自公開戀情後一直表現恩愛,不時隔空傳情,狂放閃光彈!曾揚言唔抗拒以情侶檔搵錢嘅Stephy,今日喺社交網上載與王子為護膚品牌拍廣告嘅片段,留言謂:「Light up your heart❤️May you heart be your guiding key🔑」

片中Stephy着上一字膊裙大騷香肩,而男友則以全白西裝上陣,邀請Stephy跳舞,十足白馬王子一樣。唔少網友都好鍾意呢對CP,紛紛畀like兼讚好,仲話甜到成個網嘅人都糖尿病,乘機問幾時結婚添!

