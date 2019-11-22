張晉幫蔡少芬拍生仔Vlog　產前產後全直擊

現年46歲嘅蔡少芬（Ada）上周五（15日）成功誕下第三胎，仲孖實老公同三仔女晒全家福，幸福程度爆晒燈，原來當時老公張晉有為太太生仔vlog，記錄Ada到醫院待產到產後出院全過程，仲將片段放上微博，同大家分享又做老竇嘅心情，並發文：「又一次見證母親對孩子偉大的愛。」而好友陳法蓉亦有轉發，更表示有部分鏡頭係佢做攝影師添～

Vlog一開始就影住Ada到醫院待產時先沖個靚涼，張晉貼心為Ada吹頭髮，而素顏上陣嘅Ada就直言緊張，不過見佢狀態極好，仲搞笑地摑咗有份現場見證嘅陳法蓉一巴，氣氛輕鬆。Ada就講到佢自己三個BB都係提前出世，囝囝張樂兒本來係19號出世，但因為15日就宮縮只好即刻去醫院，瞓上產床上嘅佢亦笑稱今次係最後一胎，唔會再生喇。

Ada入到產房後，產房外嘅張晉一路等，點知一轉頭，Vlog就見到張樂兒出世，張晉仲親手剪臍帶，而產後嘅Ada依然精神十足，仲好Care自己生完之後塊面都爆晒瘡。之後返到病房，Ada又表示覺得今次生產好開心，唔使半個鐘就結束，猛讚自己年輕，而張晉則感嘆媽媽真偉大，每次見證一個生命嘅到來，感覺都非常奇妙，最後就見到佢哋兩個女都去到醫院探媽咪同弟弟，溫馨滿載。

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