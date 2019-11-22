李英愛獲封全晚最靚　金宇彬復出親自寫講辭

前年確診鼻咽癌的韓國30歲男星金宇彬抗癌成功，昨日以頒獎嘉賓身份出席年度影壇盛事《第40屆青龍電影頒獎禮》，是他相隔兩年半再亮相公開活動，他在頒獎禮上坦言近年健康欠佳，因為有很多人為他打氣，令他可以戰勝病魔，再次以健康的模樣跟大家見面。

今日有韓媒指，昨晚的講辭是金宇彬親手撰寫，所以更能表達金宇彬的真心，而金宇彬在結束頒獎禮後接受韓媒訪問時表示：「真係好緊張，緊張到唔記得自己講咗啲咩，可以再以健康嘅一面同大家打招呼，真係好感謝。」

至於最近忙於宣布月底開畫新片《尋找我》的48歲女星李英愛，昨晚驚喜現身頒獎禮，頒發「最佳影片」獎項，是她相隔14年再出席《青龍》，不少網民大讚她高貴優雅，更有網民指她是昨晚全場最靚。

而李英愛前日開通個人Instagram帳號，連日來上載多張照片，包括《尋找我》的海報及花絮照，她亦上載與李昇基等人的合照，預告將會亮相節目《家師父一體》，當有粉絲留言問是否李英愛本人的帳號時，李英愛亦有親自回覆：「沒錯，這是官方帳號。」