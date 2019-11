膊頭關節半甩臼！吳婉芳二仔手術後即健身

前港姐吳婉芳二仔胡智同向來熱愛健身,不時參加健美比賽,喺社交網分享唔少騷肌相。點知佢今日喺社交網甫相自爆身在醫院兼上載X光相,見佢雖然隻手受傷,但精神唔錯,佢發文話膊頭關節半甩臼,所以要進行手術,而手術後兩至三個月都唔可以做上半身運動:「But this does not mean that I have to stop training - I just have to be creative with it, and still try to improve my legs.(但咁唔代表我要停止訓練,我只係要有創意地訓練,而我依然會嘗試令腿部肌肉更發達。」

胡智同出院之後,亦坐言起身包紮住隻手都繼續訓練,佢講到明:「Nothing will stop me from achieving my end goal(冇嘢可以阻止我達成目標)」獲唔少朋友同網友祝福,叫佢要快啲好番!

---------------

Click下面粒掣,儲on.cc coins!機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。