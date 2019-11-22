膊頭關節半甩臼！吳婉芳二仔手術後即健身
2019年11月22日 14:00
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吳婉芳二仔胡智同出院後即繼續訓練！
前港姐吳婉芳二仔胡智同向來熱愛健身，不時參加健美比賽，喺社交網分享唔少騷肌相。點知佢今日喺社交網甫相自爆身在醫院兼上載X光相，見佢雖然隻手受傷，但精神唔錯，佢發文話膊頭關節半甩臼，所以要進行手術，而手術後兩至三個月都唔可以做上半身運動：「But this does not mean that I have to stop training - I just have to be creative with it, and still try to improve my legs.（但咁唔代表我要停止訓練，我只係要有創意地訓練，而我依然會嘗試令腿部肌肉更發達。」
胡智同出院之後，亦坐言起身包紮住隻手都繼續訓練，佢講到明：「Nothing will stop me from achieving my end goal（冇嘢可以阻止我達成目標）」獲唔少朋友同網友祝福，叫佢要快啲好番！
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