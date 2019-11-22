連詩雅自爆被好友呃錢：五位數睇清一個人

歌手連詩雅（Shiga）到電台宣傳新歌《說分手》，她謂現時每次出歌都很珍惜，因為大家以為她轉新公司是想拍劇，但其實她都係想唱歌，唔想大家忘記其歌手身份。問她可是會灑脫分手的人？她坦言：「細個可以，但大個唔得，因為好多嘢係兩個人都有牽涉，例如可能有啲人會一齊養寵物，或啲嘢係生活共同擁有。」

自爆被好友呃錢

問到可會婚前合資買樓？她表示：「唔排除，同朋友可以，我想撩朋友一齊買，一個人負擔大，不過媽咪就唔畀我婚前同居，所以我就冇，而合資買樓就要好信嗰個人先得，因為合資好大責任。」她又自爆試過被相識十多年的朋友呃錢：「覺得佢唔會呃我，所以幫到就幫，但原來唔係嗰回事，可以睇清一個人嘅改變，雖然都只係五位數，所以人格好緊要。」問到男友徐浩人格好不好？她坦言：「暫時ok，人格好好，兩個人相處要好多嘢加埋，但佢人格係好。」

「結咗婚做嘢難分身」

問到男友人格是否好到可以合資買樓？她笑言：「我覺得佢會驚我走佢數，驚佢擔心多啲，結婚先啦，兩個一齊係幾好，但未結婚唔知會點，始終自己單親家庭，對婚姻同愛情都會有少少影響。（咁快啲結婚咪得？）我覺得結婚好似離我愈嚟愈遠，轉咗新公司，出年年頭有劇出，依家似啱啱升大學咁，所以想努力工作先，已經過咗30歲最想結婚嘅時候，結咗婚做嘢又難分身，而且出年入行10年，都想做啲嘢紀念吓。」

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