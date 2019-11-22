男友有口福！Yanny用美食箍住陳考威個心

由盧頌恩（妹頭）、黃芳雯、鄺芷凡主持的香港開電視節目《30分鐘大放餸》，日前邀請了樂壇女子組合Super Girls成員Yanny（陳穎欣）任星級嘉賓，席上Yanny除炮製四款東南亞菜式外，又與主持人妹頭大談入廚心得，坦言女士要有一手好廚藝，才能成功「箍」住另一半的心。

另一半有口福

節目中，Yanny表現有板有眼，被一眾工作員封為「煮得之人」，Yanny表示：「因為自己好鍾意食嘢，想隨時隨地有嘢食，所以惟有靠自己，我最拿手就係善用廚餘，我會將喺街食飯剩咗廚餘打包番屋企，然後再重新調配成為另一味菜式。」問到會否用美食箍住男友陳考威的心？Yanny甜絲絲表示男友最愛牛油雞翼，平時多數謝絕男友入廚幫手，她笑說：「我嘅另一半，多數都超級有口福，因為我會喺對方未開口話肚餓，已經煮定晒嘢食，最難忘有次整咗壽司卷畀對方，但因為把刀唔夠利，切唔到，最終要對方成條壽司卷咬住食。」

妹頭廚藝愈煮愈失手

Yanny熟練的廚藝，連身旁的妹頭亦感到驚訝，自嘲廚藝麻麻的妹頭表示一年最少入一次廚，但每次都是失敗而回：「我有煮飯畀男友食，通常大時大節，好似聖誕節咁，我會親自下廚，年年煮，年年都失手，煮飯對我嚟講有壓力，又或者可能我太求其，出嚟效果都唔太好食。（男友有何反應？）被迫都要食晒同讚好味，哈哈。」妹頭笑言會向Yanny拜師學藝，希望成為「小廚神」。

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