太太錄《夜夜痴纏》遇怪事　鄧健泓拎神像震住

藝人鄧健泓（Patrick）亮相ViuTV節目《晚吹-總有一瓣喺左近》，透露與太太石詠莉（Sukie）皆是「高靈人士」，又分享兩人到廣州演舞台劇的靈異經歷！當時他們中午到達酒店後打算小睡片刻，Sukie熟睡，Patrick卻「被鬼壓」，之後更感覺到被抬至半空中再拋回床上，嚇得他立即要求換房間。

Patrick又透露早前Sukie翻唱麥潔文的經典歌曲《夜夜痴纏》，Sukie在錄音當日一直未能進入狀態，感到「沾寒沾凍」兼頭暈，後來Patrick從Sukie的銀包中拿出Sukie爸爸送給她傍身的洪聖爺神像相片，擺在錄音室桌上，不久後Sukie便重拾狀態順利完成錄音。

錄音完成後，不可思議的事情繼續發生。Patrick大爆Sukie的純人聲和純音樂經過混音後，歌曲其中一句竟離奇出現另一把女聲，像和音一樣襯托在Sukie歌聲後，不過他們最後還是決定保留此女聲。

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