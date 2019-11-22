終於唔使演鬼片！李心潔恨咗勁耐奉旨談情

由影后李心潔主演的電影《夕霧花園》成為2019台北金馬影展閉幕片，昨晚舉行首映，該片入圍本屆金馬獎最佳劇情長片、導演、女主角、改編劇本、攝影、美術設計、造型設計、原創電影音樂及剪輯等九項大獎，導演林書宇和李心潔出席金馬影展閉幕記者會，和記者分享拍攝趣事。

林書宇首次與李心潔合作，他直言今次對方跳出以往給人清新可愛的角色形象，增加成熟韻味，讓他看到不一樣的改變。李心潔表示很開心能與林書宇合作，笑說今次不用再演鬼片，而是期待已久的愛情片，也感謝林書宇對產後復出大銀幕的自己，給予極大信心與支持。

《夕》片也是李心潔繼2010年《初戀紅豆冰》後再度拍攝馬來西亞電影，她表示一直很想回到馬來西亞拍戲，並飾演馬來西亞人角色。她又笑指很喜歡故事中主角的情感互動，因此很在意對手戲的演員會是誰，當她知道是日本影帝阿部寬後，即放下心頭大石，大讚阿部寬不僅擁有帥氣顏值，更符合劇中男主角溫柔、充滿安全感的特質。

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