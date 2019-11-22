于正批演技差獲退戲票錢　馬思純成嫌疑人

內地電視劇《延禧攻略》製片人于正，昨日在微博發文表示有位女演員邀他看自己的新電影，自己看畢則覺得難看和演技差，結果對方把電影票的錢還了給他，于正微博發文寫道：「有個女演員真逗，主動要我去看她的新電影，給她提提意見，我看完覺得蠻難看的，演技也特別差，認真且專業的給予了點評，結果她把電影票的錢打給我了，然後…沒有然後了！」

暗諷截圖流出

貼文一出網友推測于正所指的女演員，是正在上映的電影《大約在冬季》女主角馬思純。隨後，疑似于正朋友圈暗諷馬思純的截圖亦相繼流出，並附有一段文字「一個女演員自己演戲尬還不自知，都沒有熟讀張愛玲，就把顧曼楨演成了農村出身的偽文藝女青年，且自我陶醉，對白像讀詩沒有人味兒，還總買熱搜誇自己戲好，這種表演的存在真實侮辱整個表演行業啊。你怎麼看？」

急於對號入座

事件在網上熱討，于正亦急忙在微博再發文，表示：「各位，我不把名字說出來是想探討而不是diss，配圖是習慣，後來覺得不妥就編輯了，第一次編輯沒帶話題，第二次我覺得應該告訴大家怎樣去判斷演技，這才帶上了話題。至於這個女演員是誰，你們點開那些罵我的微博看看是誰的粉絲或者關聯人物？我甚麼都沒說，有人有自知之明，自己忙着認領！」

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