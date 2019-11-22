用咗4星期　神童為健康成功減37磅

韓國男團Super Junior（SJ）的34歲成員神童出道以來一直受肥胖問題困擾，曾努力減肥的他近年再次反彈，他上月宣布與減肥公司合作，決心減磅，而過了4星期後，神童就由本來的255磅減到218磅，成功搣甩37磅肥肉！

神童過往曾試過用捱餓及丹麥減肥法等方法瘦身，但每次都會反彈，當他減少做運動及外出後，便發現跳舞時的體力比以前差，最近更出現高血壓及高血脂的健康問題，令他決心要減肥。神望表示：「過去我幾乎試過所有減肥方法，但也同樣反彈，更創下最高的體重紀錄，單靠做運動都看不到起色，所以覺得我不能再單靠我自己了，決定要找專家幫手。」

神童透露他今次並沒有特別節食，有健康地吃一日三餐，沒有做運動都做到成功減磅的效果，他又指不單是磅數，他的腰圍亦由41吋減至現在的36吋。而在新公開的對比照中，除了下巴變尖之外，肥肚腩亦已不在，看起來比之前健康不少！

而神童的目標是減90磅，不少網民都留言為他打氣，希望他可以瘦身成功，神童的好友亦都有為他加油，同門男團東方神起成員Max就有在神童的Instagram大讚他靚仔，前女團KARA隊長朴奎利就留言說：「Oppa你瘦咗！」但SJ隊友金希澈就搞笑道：「但你左邊嘅你（減肥前）好可愛。」