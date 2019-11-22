鄭世豪翻唱彭羚金曲有原因

歌手鄭世豪到電台宣傳新歌《等得太久》，表示是翻唱彭羚的歌曲：「揀呢首係因為可以表達男士方面嘅感覺，好鍾意彭羚把聲、唱歌技巧同感情，完全冇錯處，好完美，不過就冇見過佢。（難唔難唱？）難呀，但好鍾意佢嘅歌，好入心。（驚唔驚啲人攞嚟比較？）都驚，全部翻唱歌都會有壓力，所以同監製講要唱出風格，結果出嚟編曲同原唱係兩回事。」

他又謂之前曾翻唱蘇芮的《誰可相依》，問到之後可會繼續做翻唱歌？他表示下年會出3首全新的歌。而講到他一直恨開騷，問到何時實踐？他笑言：「我年年都咁講，但未達成目標只怪自己冇用，希望出年開到啦。」

而講到今年多個音樂頒獎禮取消，他坦言：「每年心態都一樣，有機會就去坐下，可以用歌手身份參與已經好開心。（覺得取消可惜？）都係，頒獎禮就好似每年一個總結，可以同同業朋友見面，但今年就少咗機會見面。」

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