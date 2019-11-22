離婚後變工作狂　梁靜茹𢱑Job填滿空檔

台灣情歌天后梁靜茹早前與富商趙元同結束9年婚姻，回復單身的她已重整心情投入新一輪巡演，近日更於一個訪問中首曝婚變心聲，全程侃侃而談，直言希望藉由自己的經歷，令相同處境的人得到鼓勵︰「現在變得有點像工作狂，會主動請公司多安排一些工作，也會兼顧陪伴小孩的時間，好讓自己不會胡思亂想，也能讓我的孩子感覺到媽媽還是很正面、很快樂的。」又透露失婚後收到很多打氣訊息，曾因服務生在甜點上寫下「加油」二字而大為感動︰「真的，我眼淚快掉下來，大家好像都把我當朋友在關心着！謝謝你們！我都收到了。」

提及婚變消息一出，即大方於記者會上承認已簽字，她再坦言︰「當時自己的婚姻狀況傳出許多說法，既然事情發生了，那就給大家一個交代，不希望追隨、支持自己多年的歌迷，反而是被蒙在鼓裏的人，那我覺得勇於面對它，對我也是好事。」

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