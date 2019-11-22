譚俊彥揭狄龍有人群恐懼症：旅行要匿房

無綫藝員譚俊彥在將軍澳電視城為劇集《失憶24小時》開工拍攝廠景，他指這劇監製為胡楓與姜大偉兩位前輩不用捱夜拍攝，故每日早開廠，夜晚十二時已經收工，譚俊彥笑說：「呢套係喜劇，監製唔想我哋殘樣，所以安排我哋拍得好舒服，個個都好精神，呢套係我拍TVB劇以來最舒服嘅一套，開工前仲可以去跑步，前幾晚早收工，仲可以帶啲小朋友去食飯。」

譚俊彥透露新劇拍到一月，可趕及農曆新年放假休息，他笑說：「一月拍完呢套，出年會休息到年中先開工，打算帶兩老同埋啲小朋友第一次一齊去旅行。呢件係大事件嚟，要搵間酒店繼續畀我阿爸（狄龍）匿喺間呢酒店房度，佢有人群恐懼症，佢所以好少去旅行，阿媽就要安排佢去shopping。入咗TVB五年，依家穩定啲，可以去吓旅行。」譚俊彥又講到開設的西餐食肆，現時也加大力度做外賣生意，總算捱得住。

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