親力親為！楊丞琳首次為專輯作統籌

台灣歌手楊丞琳（Rainie）相隔三年，將於11月27日推出第11張專輯《刪·拾 以後》，首次身為專輯製作統籌，她親力親為，主打歌《刪拾》MV由鍾靈擔任導演，她運用平面拍攝時的獨特場景，與倒行逆施的非常規影像敘述歌曲概念。其MV中三個橋段分別代表了與過去的自己衝撞、事情沒有發展得這麼不堪，及別為誰做出決定。

Rainie對導演拋出來的想法很特別又很貼近《刪拾》的主題，拍攝過程很順利，她非常喜歡：「有別於以往平面拍攝的合作，也有別於一般大家對MV的想像。」許多畫面呈現更將歌詞涵義具體化，像是擁擠的電車寓意每個人在生活中，時常有被壓迫到喘不過氣的時刻，需要自己的空間；曾經覺得很困難的，在一切過去後，才發現根本沒有想像中的不安，她說：「這首歌反覆提醒自己要懂得淡然，別把一切想的那麼恐懼，當找到答案後，自信的自己會慢慢由內而外出現。」

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