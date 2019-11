囡囡生日跌斷手　Ana R.照開P慶祝

混血模特兒Ana R.與外籍丈夫Brad婚後育有大女Maya和幼子 Ryan。大女Maya昨日(21 日)四歲生日,屋企人為佢舉行咗生日派對,相當開心。Brad在社交網上載女兒抱着兩隻大毛公仔的相片,留言表示「Happy 4th Birthday to my little princess。(我的公主四歲生日生日快樂)。誰知,今日Brad在社交網再上載Maya躺在床上睡覺的的相片,發文表示「My poor princess on her birthday too。」原來開心過後Maya入院,不少朋友都留言祝她早日康復。

Ana回覆東網稱女兒Maya在家中不慎跌傷左手骨折:「昨晚(21日)Maya在家中餐枱玩公仔,起身時不小心滑倒跌傷,因為我哋剛剛搬到大嶼山住,所以送Maya到北大嶼山醫院,照過X光後,再送出九龍的醫院,到今日中午才出院,Maya就在醫院度過了她的4歲生日,左手需要打五星期石膏,未見過她咁痛同大喊,不過佢依家OK,已經睡着了,我哋明天仲有派對。」

---------------

Click下面粒掣,儲on.cc coins!機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。