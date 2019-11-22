囡囡生日跌斷手　Ana R.照開P慶祝

混血模特兒Ana R.與外籍丈夫Brad婚後育有大女Maya和幼子 Ryan。大女Maya昨日（21 日）四歲生日，屋企人為佢舉行咗生日派對，相當開心。Brad在社交網上載女兒抱着兩隻大毛公仔的相片，留言表示「Happy 4th Birthday to my little princess。（我的公主四歲生日生日快樂）。誰知，今日Brad在社交網再上載Maya躺在床上睡覺的的相片，發文表示「My poor princess on her birthday too。」原來開心過後Maya入院，不少朋友都留言祝她早日康復。

Ana回覆東網稱女兒Maya在家中不慎跌傷左手骨折：「昨晚（21日）Maya在家中餐枱玩公仔，起身時不小心滑倒跌傷，因為我哋剛剛搬到大嶼山住，所以送Maya到北大嶼山醫院，照過X光後，再送出九龍的醫院，到今日中午才出院，Maya就在醫院度過了她的4歲生日，左手需要打五星期石膏，未見過她咁痛同大喊，不過佢依家OK，已經睡着了，我哋明天仲有派對。」

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