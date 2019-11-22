為情消瘦！夏雨仔自揭同Cheronna分手之謎

夏雨兒子黃奕晨（Dixon）與Super Girls的Cheronna（吳嘉熙）分手後首次出席公開活動，與一眾ViuTV藝人出席首映，見他全程笑容滿面，心情輕鬆。講到分手一事，他坦言：「都分開一段時間，大家諗住平淡由佢退去就算，冇諗住公開，點知有人問起，之前我哋又冇溝通好，所以擺咗少少烏龍，大家係和平分手嘅。（可惜？）都係，但唔啱嘅話不如抖一抖，第時嘅嘢冇人知，我依家想專注工作，佢都有工作煩惱。（邊個講分手？）大家有共識，勉強講可以話我開口先，大家都有唔捨得。」

問到兩人可是因吵架分手？他坦言：「係兩個人平時相處嘅感情問題，完全唔關第三者事，可能係少少信任嘅問題。」問到可是Cheronna不信他？他笑言：「咁快估到？可能我畀人感覺唔夠成熟，佢有咁嘅諗法我唔怪佢，可能等我成熟啲識生鬚就信得過。（係咪因為對方check得太緊？）唔係，佢冇乜點check，只係大家有啲爭執。」他又謂兩人有聯絡，對方之前有問他取回物品，但就沒有保持聯絡。

講到有傳他搭上同公司的譚凱倫（Helen），他即澄清：「佢係公司同事，平時都係一大班同事食飯傾偈，冇單獨約出嚟。」問到可是因為他不肯結婚而分手？他即謂：「等我諗諗點講先，其實佢都係我嗰個（結婚對象），所以依家先想中場休息，希望大家仲可以繼續發展落去。（唔排除有復合可能？）之後嘅發展冇人知，唔好搞到大家反晒面，連朋友都做唔番，依家係對兩個最好嘅狀態。」而講到他消瘦不少，可是為情消瘦？他表示因為自己的製作公司打算向ViuTV提交劇本，自己想演其中一個較瘦的角色，講到Cheronna都消瘦不少，他即護花：「佢之前都唔肥。（佢為情消瘦？）哈哈，對唔住囉。」

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