金馬獎決戰前夕　李心潔柯淑勤爭影后

台灣影壇盛事金馬獎今晚舉行，最佳男主角由《叔．叔》太保（張嘉年）惡鬥同片的袁富華，兩人深得民心被視為大熱，其後是《陽光普照》的巫建和，影后則被視為《陽》片柯淑勤及李心潔之爭。

最佳劇情長片方面，《返校》被視為大熱，《陽》片緊隨其後。不過，因今年頒獎禮因被內地封殺，內地及香港明星都缺席，令星光大減，三位角逐影帝的港星袁富華、太保及朱栢康亦不會出席。

《大餓》奪費比西獎

今晚頒獎禮在台北舉行入圍酒會，多位提名電影人出席交流，本屆金馬獎國際影評人費比西獎由《大餓》奪得，觀眾票選獎由入圍最佳劇情長片的《陽》片奪得，《大》導演謝沛如喜極而泣，立即傳訊息給生日的爸爸，分享喜悅，而入圍新演員的蔡嘉茵說：「很高興得這個獎，但導演沒有入圍新導演，真的很遺憾。」

此外，李心潔及導演林書宇昨晚出席金馬影展閉幕電影首映，林書宇大讚心潔跳出以往清新可愛的角色形象，增加成熟韻味，她則笑言今次終不用再演鬼片，而是期待已久的愛情片，又指日本影帝對手阿部寬帥氣又溫柔，符合戲中男主角特質。（特派記者郭良傑台北報道）

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