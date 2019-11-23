奚夢瑤貼地兩蚊都要慳　猷君三從五得娶得啱

賭王何鴻燊未到98歲生日，就收到一份等咗超過半世紀嘅超級大禮，四太梁安琪嘅寶貝仔猷君一索得男，賭王終於一圓抱孫仔夢！孫仔係何氏家族第五代後人，自出娘胎吸第一啖氣開始，就好似「登基」一樣，唔係誇張，賭王用自己個名賜畀粒孫叫「廣燊」，等於Stanley Ho the Second賭王二世一樣咁高規格。

賭王錫猷君錫到燶，仲話：「希望佢成就大過我！」猷君不負所望，連續兩年喺世界數學大賽攞獎，賭王High到不得了，親自頒獎讚佢係好算盤。數口好，腳頭更好！最經典係當年猷君得13歲，未夠秤就代表父母入馬場為愛駒「爆冷」打氣，賽前22 倍大冷門，平時唔係跑第2就係第3，但猷君監場當日竟然爆冷跑出！猷君唔只靠運，仲靠「食力」，用3年時間完成美國麻省理工嘅4 年金融碩士課程，破晒創校以來紀錄。畢業快，上市又要快，成立遊戲公司兼喺港交所掛牌，舊年將人生首份招股書送畀賭王做生日禮物！

賭王冧女有秘笈

娶妻求淑女，遇到個好女仔，未必靚仔有錢就Sure win，猷君跟足賭王嘅冧女秘笈，先至可以求婚、結婚到生仔，唔使365日就搞掂！賭王話蛇好似女人咁，靚女嘅眼、眉同腰係三絕，條腰好似蛇咁扭扭吓最正，猷君舊年睇中屬蛇嘅國際超模奚夢瑤，符合晒三絕。

賭王仲話，狗年追女仔，唔好送狗屎垃圾，要執正啲，最好送9 卡鑽石同9999金飾，對老婆要「三從五得」，包括隨從、服從、盲從、等得、忍得、記得、捨得同氹得。舊年係狗年，猷君追奚夢瑤，喺屋企2樓跳落地下送花、喺上海商廈外牆賣廣告示愛、冒險喺澳門文物戀愛巷塗鴉冧女，甚至今年喺商場用9萬幾支玫瑰求婚，完全將賭王嘅秘訣發揮得淋漓盡致，氹到奚夢瑤肯嫁又肯生B！

奚夢瑤生完都冇3日，猷君話要生3個以上，仲話可能太太聽到會唔開心。話晒奚夢瑤副身材係搵食工具，要不斷生，超模咁靚嘅Body就冇眼睇囉！佢生完唔夠兩星期，就出Post幫品牌宣傳，證明事業心依然強，睇佢兩年前喺國際內衣騷世紀一仆，正所謂邊度跌低邊度企番起身，依然係中國四大超模，就知佢係幾硬淨。

嫁入豪門要識人

猷君情史多姿多采，點解最後情傾大自己6年嘅奚夢瑤？一，能屈能伸。叫得做中國四大超模，做得國家代表，身高有番咁上下，1米78嘅佢為兼顧男友視角，徹底放棄心愛嘅高踭鞋，無論約會甚至求婚，去邊都係着平底鞋，就係用對平底鞋換咗對玻璃鞋返嚟， 抵！

二，兩蚊雞。話晒係賭王個仔，撲埋嚟嘅女仔，十居其九都係講金唔講心，真係同阿媽係女人嘅道理一樣。舊年佢哋喺節目玩拍拖1日只可以用100 蚊嘅遊戲，雖然係節目效果，但估都估唔到，周身名牌嘅奚夢瑤好貼地，食米知米價，買餸時買舊薑兩蚊都嫌貴。淨係呢點，對於含住銀匙出世嘅猷君嚟講，呢兩蚊簡直係人生衝擊，從來冇人為佢連兩蚊都要慳！

講到尾，要入門，同未來姑奶同奶奶打好關係先係致勝關鍵。幾時都話識人好過識字，人脈廣嘅嘅奚夢瑤本身係超盈多年老友，做得姑奶個閨蜜，同佢細佬拍拖當然唔怕有阻滯，反而有助力，仲自然得到奶奶梁安琪信任，只要聽教聽話，姑奶同奶奶兩關一Take pass ！

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