晒自拍被質疑隆胸　趙賢榮寸爆網民冇腦

韓國女團Rainbow於2016年與DSP Media合約結束，組合亦宣布解散，Rainbow上月為慶祝組合出道10周年而重組，新單曲《I dream of you》於本月7日推出。

而28歲成員趙賢榮前日在Instagram上載拍10周年寫真時的自拍照，相中戴了黃色心形眼鏡的她，身穿黃色格仔低胸背心，隨即有網民指她的上圍比之前豐滿，留言質疑她做了隆胸手術：「你放嘅相咁明顯比大家知道你隆咗胸，係咪故意㗎？拜託啦，咁明顯就遮吓啦。」趙賢榮立即用相同語氣留言秒殺該網民：「唔好意思，如果你唔係故意想畀大家知道你冇腦嘅話，唔該你就刪咗個留言啦。」不少網民都支持趙賢榮寸爆網民，認為即使真是隆了胸，也是個人自由。

趙賢榮昨午再發文警告留惡評的網民，她指在出道10年以來，一直因為攻擊性、惡意的及性騷擾的評論而感到困擾，因為覺得有惡評總好過沒有人關注，所以一直容忍，但這些留言對她的精神上及生活上都造成很大影響，因此決定不再啞忍，將會採取強硬的法律行動追究。

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