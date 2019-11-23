東方日報C1：李珊珊患驚恐症鼓勵同路人有得醫

前港姐李珊珊昨日在短片中，自揭2017年患上驚恐症，試過瀕臨死亡邊緣及窒息滋味，猶如徘徊地獄又折返人間，幾經轉折才斷定患上驚恐症， 幸她未有放棄，堅持食藥、覆診及與人傾訴，三管齊下抗病，珊珊希望藉短片鼓勵同路人勇敢站出來，以自身經歷證明情緒病絕對有得醫！

1996年港姐冠軍李珊珊神隱七年未有公開露面，直至今年二月，她為東華三院的慈善音樂會而出關分享抗病魔的經歷，並自爆曾多次出入公立醫院，但隻字未提所患何病。昨日珊珊再度打破沉默，為「精神健康基金會」拍攝短片，自揭患上驚恐症及治療的心路歷程，以過來人身份鼓勵病友積極面對，只要對症下藥定可戰勝情緒病。

「覺得係瀕死邊緣」

全片約三分鐘，片中珊珊盤腿坐在椅子上手持「大字報」，她未有出聲，僅以一張一張的「大字報」來訴說自己的故事，她寫道：「我係李珊珊，I have a story to tell……2017年，我身處醫院，當時因為種種原因，第一次出現非常激烈嘅病徵，發熱、標冷汗、全身冇力、呼吸困難、不停地掙扎，直至眼前一黑，嗰種令人窒息嘅感覺，我直頭覺得係瀕死邊緣。經過唔同嘅檢測，專科醫生都搵唔到病因，病徵持續出現，每日都徘徊地獄又折返人間，兜過唔少冤枉路，做過唔少測試，都係搵唔到病因，直至有一日……經轉介去見劉醫生，我先知道個病係叫驚恐症。」

情況受控制

「幸好劉醫生教曉咗我情緒病其實同傷風感冒一樣有得醫。我開始向信得過嘅朋友分享，輕描淡寫地透露我嘅狀況，就好似患咗傷風感冒一樣No big deal，然後，我就只係做兩件事，準時覆診，準時食藥，加上好友們嘅關心同不離不棄，病情慢慢好轉，驚恐症嘅症狀無再發生，瀕死邊緣嘅感覺無再出現，我就知道我嘅情況受到控制。依家睇番轉頭，慶幸當初堅持搵病嘅根源，知道問題根源先可以搵啱解決方法，情緒病其實同普通病無分別，搵啱醫生食啱藥，病就自然會好。我選擇行出嚟同大家講我嘅故事，係希望有相同遭遇嘅朋友，又或者你身邊有相同遭遇嘅朋友都可以分享佢哋嘅故事。」

古天樂打氣

片末珊珊的圈中好友包括古天樂、何超蓮及崔加寶等手持「大字報」為珊珊及所有病患者打氣，並鼓勵患者向身邊人講出心中的煩惱，踏前分享自身的遭遇。珊珊除了拍片支持，明天她會在「精神健康基金會」的Facebook做直播。昨日珊珊接受本報訪問時回覆：「我希望借呢條片鼓勵大家有勇氣去面對呢個病，我都好有勇氣咁豁出去，星期日會開Live同大家再分享。」

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