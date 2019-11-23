濫用職權？導演張子丰同索女拍MV玩親密

擁有導演、歌手、演員多重身份嘅張子丰，最近推出新歌《完美情人》，繼續堅持MV由自己執導，仲親自物色MV女主角︰「揀咗一個澳門嘅網紅佩男，拍之前都唔認識，但知佢係金色頭髮，而MV擺咗好多宅男嘅幻想，覺得佢個造型好似卡通人物入面嘅女角色，成件事好配合，所以就搵佢，一開始都驚佢唔答應，因為除咗拍MV之外，仲想佢把聲出現喺首歌入面，都要佢有興趣去唱埋，好彩最後佢都答應。」二人於MV中飾演情侶，問到係咪有好多親密鏡頭？佢笑話唔係好多︰「冇特別去安排，有Sweet嘅鏡頭會叫同事指導番我，過程中會好尷尬，我對呢啲唔在行，自己本身唔識Sweet，都擔心啲人覺得我係導演要做呢啲動作係私心，所以以往嘅MV都冇親密鏡頭，今次算係踏出第一步。」

講到加盟邵氏一事，張子丰話希望自己嘅事業會有其他人喺唔同嘅角度畀意見︰「機緣巧合之下有呢個合作機會，除咗歌手之外，都會有演員嘅範疇好似拍劇，係有少少希望呢幾年，少番啲做幕後，專注番幕前演唱。（眷戀幕後工作？）唔會，相信都會有幕後嘢做，當係休息，有時太多幕後嘢做，個腦會運作唔到，亦試過曾經覺得自己拍嘅嘢愈嚟愈重複，因為不斷做緊同一樣嘢，就要多啲做演員，認識唔同嘢，再做幕後先會有啟發，呢段時間係腦部休息。」導演、演員、歌手身份三揀一？張子丰笑話會揀導演︰「因為我可以安排自己做其他唔同嘅嘢，有Power啲﹗」

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