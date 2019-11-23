拍MV鬥戲　鼓鼓與R＆B女神唱出真感情

台灣「全創作唱跳歌手」鼓鼓（呂思緯）推出第二隻全新創作新碟《蟲洞》，第二首主打歌《跪了》洩露了鼓鼓的感情觀，力邀「新生代R&B女神」吳卓源（Julia）獻聲助陣，輕鬆寫意的慵懶曲風，歌詞粉紅泡泡飛滿天，強勢預約男女對唱新經典。Julia還參與填寫詞曲，鼓鼓說：「若懺悔說不出口就點首歌就好，有些人不太會說道歉，冷戰的話就可播一下。」

拍攝MV時二人演技大爆發，尤其是Julia詮釋生男友氣的表情相當到位，鼓鼓隔着螢幕都能感受到其怒氣，她說：「可能我比較愛玩愛演，自己MV大部分耍帥或甜甜的，很少有其他情緒。」第一次合作，兩人對成果相當滿意，談到對彼此印象，Julia表示之前一直以為鼓鼓是唱跳歌手，這次跟他合作後，對他的音樂風格及創作實力有了完全不同以往的想像，也說鼓鼓是很好聊天的，很chill的男生，鼓鼓接說：「在還不認識她時，以為她不多話，很酷的女生，認識她之後，發現她是很熱情、很單純的小女生。」

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