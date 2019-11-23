電騙殺入真人騷　「紀曉嵐」一句玩謝騙徒

只要你有電話，就一定會接個電話呃錢黨嘅來電，估唔到竟然有騙徒打去縇藝節目度呃錢，負責聽電話嘅內地藝人張國立一句說話就搞到騙徒唔識應對認真犀利！

現年64歲嘅張國立演《鐵齒銅牙紀曉嵐》同埋《康熙微服私訪記》出晒名，喺劇入面佢精明能幹，現實中同樣有水準。近期佢同老婆鄧婕參加咗真人騷《幸福三重奏》，獲安排同幾對夫妻住喺一間大屋拍攝日常生活情況，拍攝期間屋內電話響起，張國立一拎起聽筒，騙徒就使出最常見嘅手法：

騙子：「你好，請問是童星星嗎？」

張國立：「不是。你打錯了。」

騙子問：「你不是童星星先生嗎？是不是最近有很多電話給你打電話呢？」

張國立：「沒有，你是第一個。你是哪位？」

騙子：「我們是銀行委託方，童星星的電話逾期欠費了，童先生一直聯繫不上。」

正當騙徒想開始戲肉進入呃錢模式時，張國立就反過來教番騙徒遇到逾期欠費嘅正確做法：「這個信用卡逾期不還的人，你們應該把對方列入失信名單。」搞到騙徒唔識答落去，呢個時候鄧婕啱啱入屋，張國立就順手收線，仲同老婆講話遇到電騙，仲認叻咁話玩到對方冇嘢講！

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