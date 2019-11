唔少明星都有養寵物,仲當正佢哋係仔女,呢日喺《愛.回家之開心速遞》飾演「George」嘅藝人張明偉晒出一張同狗狗嘅相,佢竟然好憎佢:「以前我好憎Buster,因為佢唔係我決定養,沒有選擇地要同佢住埋一齊。佢又大隻,毛又多,屋企永遠充斥住佢嘅味道。佢甚至曾經咬過我......but we became best friends forever!」

張振朗睇完張明偉同狗狗嘅故事就寸爆留言:「老實講呀同你做朋友我都冇得揀。」張明偉回覆:「所以話,老天爺真係對你不薄。」張振朗再回覆話覺得個天好似係憎佢多啲,網民睇見都話佢哋嘅對話好搞笑,仲大讚佢哋好兄弟,如果唔係都唔可以咁樣講笑。

