晒恩愛遭攻擊　猷君飲醉爆粗：身家早就分完

賭王何鴻燊四房兒子何猷君與大陸名模奚夢瑤的愛兒何廣燊（Ronaldo）上月出世，為何氏家族誕下第五代男丁，更係賭王嘅長孫，轟動全城！事隔一個月，何猷君今日凌晨於微博表白老婆：「大家好！我愛小明（奚夢瑤別名），我愛我老婆！」而自言喝醉嘅猷君又剖白對網友難聽嘅評論感不快，惟太太一直唔畀佢澄清。

嬲爆連還反擊網友負評

雖然猷君深情表白，但仍有網友留言攻擊奚夢瑤：「潛台詞：謝謝老婆又能讓我們四房分了一大筆！」猷君即嬲到爆粗連還反擊：「錢早就分完了，去看看新聞吧XX！」、「潛台詞：我愛我老婆，一直想說你這種XX值得給罵，老婆不在身邊我就罵下去了XX！」、「生了兒子，沒生兒子，我錢還是夠花的謝謝。」猷君冒住畀奚夢瑤責怪嘅風險，加上名人嘅身份，仍出面同網友開火，即獲大批網友讚佢敢怒敢言。

圓賭王心願醫院打網球

另猷君又透露自己與父親賭王一起打網球的事情，指父親病倒後第一次醒來，走都走不了，賭王曾言心願係希望能夠在有生之年父子二人打一場網球，即使當時賭王手都完全舉不起來，但為滿足父親心願，猷君去買小孩用嘅網球拍，而賭王於醫院的走廊坐在櫈上，右手拎住網球拍，與猷君打咗人生第一個回合網球，算係滿足咗父親心願，即被大讚有孝心。

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