嚴選七小福！無綫小鮮肉等住上位

近年無綫小生、花旦相繼離開，正所謂前江後浪推前浪，其實有唔少新進小生排住隊等上位，今次東網嚴選最有機會跑出嘅7位小鮮肉！

丁子朗

22歲嘅丁子朗（Karl）近日喺劇集《解決師》中扮演中學生，演得入型入格獲網友一致讚好。當時19歲嘅Karl喺《2016年香港先生選舉》中獲得亞軍及「最上鏡先生」獎項，入行後工作接踵而來，參與多個綜藝節目包括《森美旅行團》、《娛樂大家》等，表現自然不做作深受觀眾喜愛，被喻為無綫最強「小鮮肉」。

郭子豪

28歲嘅「大隻仔」郭子豪（Arnold）近年成功上位參與多套劇集，去年更憑劇集《跳躍生命線》人氣急升，又成為首個參加健美比賽奪冠嘅香港藝人。但今年卻是非纏身，繼今年3月涉酒駕被捕後，再被踢爆偷食。不過未有因而被雪藏，反而給予機會改過自新，有份參與拍攝年度重頭劇《法證先鋒IV》。

周嘉洛

現年24歲嘅周嘉洛憑處境劇《愛．回家之開心速遞》「金城安」一角成功入屋，劇中充分展現佢無厘頭又搞笑，形象討好大獲好評。2015年佢於澳洲畢業後回流香港，之後報讀藝員訓練班成功入行，依家佢同「朱凌凌」吳偉豪所組成嘅「安凌CP」深入民心，更因此被不少廣告商垂青，經常「情侶檔」拍住上拍廣告搵真銀！

吳偉豪

「朱凌凌」吳偉豪同樣憑處境劇《愛．回家之開心速遞》成功入屋，年僅21歲嘅佢名副其實係小鮮肉！當時17歲熱愛表演嘅佢選擇唔讀大學，而去參加第28期無綫電視藝員訓練班，出道不久已有「少年版吳彥祖」之稱號。擁有六嚿腹肌加上陽光笑容嘅佢，喺《愛．回家》劇中不時大騷肌肉，成功俘虜萬千少女心。

朱敏瀚

現年27歲嘅朱敏瀚（Brian）有四分一英國血統喺澳洲長大，早於5歲時已童星出身，中學畢業就參加2009年無綫藝員訓練班。一直被封為 「御用細佬」嘅佢，近年為突破自我一洗𡃁仔形象，努力操練化身成為爆肌男。此外，今年被踢爆與余思霆合作劇集《好日子》時撻着，後來兩人亦大方認愛。

胡㻗

25歲嘅胡㻗參選《2016年香港先生選舉》加入娛樂圈，佢除咗係羅天宇同母異父弟弟之外，亦係無綫前藝人胡越山之子。陽光味十足嘅佢入行以嚟，一直都飾演戲份並唔多嘅綠葉角色。去年更被影到與前港姐劉穎鏇摸黑「車震」而一夜成名，不過兩人已澄清只係好朋友喺車上傾心事。

焦浩軒

28歲嘅焦浩軒喺處境劇《愛．回家之開心速遞》中因飾演金城安同朱凌凌好友「阿壯」而為人熟悉，近日喺台慶劇《解決師》做中學生一樣零違和感。其實當年佢為一圓幕前夢，報考第26期藝員訓練班，但可惜事與願違，未能成功簽約，翌年畢業於第27期藝員訓練班而入行。

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