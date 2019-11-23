利穎怡燦爛笑容發放正能量　網友錯重點

無綫節目《東張西望》小花利穎怡（Joan）身形玲瓏浮凸，被唔少宅男封為女神，呢日佢就喺社交網大派福利，分享一張着上Tube Dress烏低身晒線，笑到見牙唔見眼嘅相，但就留言話自己要學習笑：「其實我不是一個常笑的人，因為我太認真了、笑點又高（雖然好多朋友都覺得我個人好好笑，不過我都唔知點解🤷🏻‍♀️）... ... 但我不笑的樣子啲人都話我好兇/好sad/有心事/不忿等等... ...昨天髮型師更說我進來公司至今，一直都覺得我唔笑，個樣就唔知點咁（🤔呢個係咩形容詞）...」

所以Joan就話要不斷提醒自己笑多啲：「尤其現在because smiles relieve stress by releasing endorphins（因為笑嗰陣釋放嘅安多酚可緩解壓力）但更重要是smiles are contagious（笑容可以傳染）希望笑容能帶給我及身邊人多一點正能量☀️」有網友就好似唔多認同兼錯晒重點，反而話：「乳溝最能帶給我們正能量！！！🙃🙃🙃」亦有網友覺得張相同Joan平時個樣有啲唔同，而Joan亦回覆：「係，我好少笑到見牙唔見眼🙈」咁以後就要笑多啲喇！

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。