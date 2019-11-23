于正「澄清」冇鬧馬思純：唔好衝出嚟認！

內地電視劇《延禧攻略》金牌製片人于正前日（21日）喺微博發文指獲某位女演員邀睇對方新片，自己睇完就直接畀差評後，對方就即刻將戲飛錢還畀佢，令佢覺得唔高興，網上瘋傳佢係寸緊正在上映的電影《大約在冬季》女主角馬思純，點知今日就有新進展！于正繼續微博開火，直指：「原本不相干的人都急着來認領這份尷尬！」仲話好想請當事人出來問連佢講緊嘅係咪自己都唔知，仲要急住搵粉絲嚟攻勢佢，唔通連佢自己都覺得自己做戲尷尬？

寸到爆嘅于正再拋出新「線索」，指佢揶揄對象套戲已經落畫一段時間，點知大家就誤會係上映緊嘅新片，言語間似係澄清口中所講嘅非馬思純，但于正口直心快，疑似暗寸埋馬思純，明言就算唔係「你們想的那個人」，佢都唔鍾意「她」嘅表演：「我說明，跟你們想的那個人無關，儘管我也不喜歡她的表演，但是不願意連累無辜的人，謝謝！」今次于正一次過辣着兩個火頭，真係高招。

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