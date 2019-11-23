減磅拍性感戲　陳綺雯聞露點咁樣答…

藝人陳綺雯出席電影發布會，以低胸裙上陣。她預告在電影中會有性感演出：「我未試過拍劇或拍戲着咁少布。（點少法？）好少布。（好似比堅尼咁？）差唔多。（接受到？）係，都係劇情需要，配合角色定位就得。」問到可要keep fit？她表示：「要呀，因為前排食多咗同埋去咗旅行，肥咗幾公斤，下月尾就要拍，希望可以減4至5公斤。」

問到為何會接受性感演出？她表示：「導演話個角色好適合我，無論外形同性格都係，但有一、兩幕要性感，問我得唔得，我話可以，因為都係劇情需要。（你性感底線去到邊？）唔露點就得，所以露背、搵嘢遮住都得。」問到為何會突然轉型行性感路線？她表示：「之前都比較少女，但其實性感我都ok，唔抗拒。」問到如果電影臨時加酬勞要露點得不得？她笑言：「劇情未去到咁，如果要嘅話我要慎重考慮吓，未有心理準備。」

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