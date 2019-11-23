生日歌都咪嘴　Kay：我知我真係病

只屬於謝安琪（Kay）「一個人」的真人show ViuTV節目《一個人會上癮》，將追訪台上台下、不同身份的Kay，她更會遠赴米蘭記錄她「一個人」的旅行，窺探Kay的專屬「Me Time」！

尷尬經歷

Kay自言天生性格比較怕醜，笑指是「緊張大師」，到表演前一天更會胃痛，有時候表演當天早上還會肚瀉，Kay又分享busking時的尷尬經歷：「呢件事都唔止發生一次，有時啲家長帶住小朋友、睇緊我彈琴唱歌嗰陣，都會同個小朋友講：『你畀心機讀書啊，唔係第時大個咗就要咁樣做街頭表演㗎啦。』可能busking畀人嘅感覺都係可憐、而且不被欣賞，所以我到依家見到busking嘅朋友都會好想支持吓佢哋。」

攞獎唔開心

談到最令Kay百感交集的歌，她直言是她其中一首經典作品《囍帖街》，因為當時歌曲令她受到許多關注，隨之而來卻惹來不少負評，讓她感到壓力很大：「《囍帖街》為我帶來人生最多嘅獎項，甚至攞埋最後一屆四台聯頒的『傳媒大獎』，呢個理應係歌手最璀璨光輝嘅時刻，但偏偏我嗰時嘅狀態最差，可以話係我人生最黑暗的時期。」

唔想聽自己把聲

而說起Kay三年前暫別樂壇的日子，她坦言當時決定要休息是自覺身心健康有問題：「我突然間有一大段中間嘅音域唱唔到，唱歌唔再係令人開心嘅事，我連係小朋友嘅生日會上、所有人高高興興咁唱生日歌嗰時，我都選擇咪嘴冇出聲，因為我唔想聽到自己把聲，嗰刻我就知道我真係病。」

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