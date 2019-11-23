曾主動聯絡Sulli　Dong Wan批《惡評之夜》殘忍

韓國女團f(x)前成員Sulli上月14日在家中上吊自殺身亡，終年25歲，震驚各界，生前受網上惡評困擾的她，曾是JTBC節目《惡評之夜》的主持之一，元祖男團神話的40歲成員Dong Wan在錄影KBS節目《街頭晚餐》時，透露曾經主動聯絡過Sulli，又批評要藝人親自讀出惡評的《惡評之夜》太殘忍。

Dong Wan在節目上談到上月突然離世的Sulli：「當日我自己一個，睇到新聞時好慌張。」他表示曾經很擔心Sulli，所以曾透過友人聯繫她：「Sulli經歷咗好艱難嘅時間，亦都被好多人攻擊，我擔心佢唔知道可以點樣承受，所以通過朋友搵過佢，我同佢講如果需要輔導，隨時都可以介紹朋友畀佢，之後佢都好似搵到自己嘅方法解決。」

不過Dong Wan就對Sulli最後主持的節目《惡評之夜》感到不滿：「嗰個節目可能係仿傚荷里活明星拍嘅影片，但因為我哋呢個國家係唔允許名人或者藝人喺節目上鬧人，要睇住一個人點樣受到傷害，要大家睇佢嘅反應，實在太殘忍，個節目就好似動物園咁，將藝人邊成商品咁樣畀人睇。」