小豬比識整蠱老竇　陳展鵬冧到爆

藝人陳展鵬現時忙於為無綫劇集《逆天奇案》拍攝，每晚都要拍通宵才收工，所以唯一見到女兒的時間就是瞓醒那一刻，今日他就於ig上載了女兒小豬比的片，小豬比頭上戴上粉紅色的蝴蝶頭箍，坐在BB櫈上，周身肉的她腳踢踢，招積又可愛，而展鵬就跟她傾偈，展鵬謂：「你好歎喎！feel so good，poo poo咗好舒服呀？同你講緊嘢，答兩句都好呀！你得六個幾月，畀少少反應，唔係人哋以為公仔坐喺度。」

不過小豬比只望住爸爸沒有反應，就連媽媽單文柔都在旁邊叫小豬比say hi，咬着手指的小豬比才笑了幾聲，就好似整蠱緊爸爸一樣。之後展鵬又謂：「今日嘅反應係冇反應嘅反應。」點知一講笑，小豬比即笑晒咁嚟個恐龍式吼笑，問你死未！難怪展鵬留言謂：「最近每日朝朝6、7點先收工，好似去咗外國生活咁，時間顛倒晒，但返到屋企見到小豬比又開心晒！但係究竟係佢氹緊我開心？定係我氹緊佢開心呢？」而媽媽單文柔亦有留言謂：「係佢氹你開心！」

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