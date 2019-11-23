金馬獎：王羽獲終身成就獎　王馨平喊住代領

現年76歲的台灣一代功夫巨星「獨臂刀王」王羽入行55年，與金馬導演王童一同獲頒《第56屆金馬獎頒獎禮》「終身成就獎」。王羽自2016年曾兩度中風說不到話和不良於行，之後未有露面，頒獎禮上由他的女兒王馨平及王加露代為拿獎，二人在李安導演手上接過獎項，王馨平情緒激動，一度淚崩，她說：「對爸爸來說非常重要，但他生病未能親自上台拿獎，所以我們代他拿獎，在幾年他生病，我妹妹最辛苦了，所以請她來說幾句。」

之後王加露接着說，指王馨平由昨天到今天吩咐她不要長篇大論：「我相信爸爸親自上台，會講很久，因為他太多人要感謝，他一直是大家心目中永遠的大俠，對朋友很講義氣，對家人是愛是心責之切。八個月前他在加護病房度過難關，我知道他未拿這個獎是不甘心的，他終於拿到這個獎。」

王羽為六十年代新派武俠片首席小生，曾拍過《獨臂刀》、《金燕子》、《大刺客》等膾炙人口電影。而台灣名導兼金馬執委會主席李安更指他奠定了武俠巨星的標準，更在拳腳動作片的創開先河之人。

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