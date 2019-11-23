李幸倪露肩谷胸　陳潔靈大讚自嘲「阿遮」

歌手李幸倪（Gin Lee）與陳潔靈晚上在九龍灣E-Max為湯寶如、彭家麗主持的音樂節目《Chill Club》擔任嘉賓。李幸倪以性感露肩裝亮相，陳潔靈笑說：「我哋一個就七彩繽紛，一個就性感誘人。」

陳潔靈在《全民造星II》聽過李幸倪的歌聲，對她歌藝讚不絕口，指她的歌曲很難唱，笑言她唱歌咬字又準，打扮又性感。李幸倪說：「你讚到我唔知講咩好，只能夠講多謝。」陳潔靈笑說：「我哋呢啲年紀着衫拉到上頸，都係阿姐，不過係遮住嗰個『阿遮』，但係心境仲係夏天。」出名對參賽者批評嚴厲的陳潔靈對李幸倪在《全》對參賽者評價覺得很準確，李幸倪笑說：「有啲人覺得我好惡，其實我唔識鬧人，我只係希望佢哋好，見到佢哋好唔認真，你自己都唔care個表演，又點樣叫觀眾去care你呢。」

問到兩人可有興趣合作表演？陳潔靈笑說要上山閉關兩、三年先得，但認為不同年代的歌手合作也很有趣，她笑說：「佢就好似Vodka咁辣，我就係煮餸嗰啲米酒。」李幸倪又指與陳潔靈早有淵源，十年前到無綫《超級巨星2》踼館挑戰，對方就是當時的評判，在後台還給了她不少意見。

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