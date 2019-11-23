金雞獎：鄧超黃渤自爆點解做主持

金雞百花電影節頒奬禮由黃渤及鄧超做主持，二人除了於開場時盡晒口才，更要唱歌，當中更有關曉彤及鍾楚曦跳芭蕾舞穿插其中。而黃渤更調侃自己和鄧超，他謂：「這麼多大腕，可德何能，讓我和鄧超做主持呢？導演告訴我，因為你倆沒有提名，別人都要忙着準備獲獎感言呢！」相當幽默。

而近年長駐內地的陳偉霆，則聯同李易峰、鄭愷及杜江獻唱《夜空中最亮的星》抄起氣氛，之後由唱家班李宇春、張亞東等唱出動畫電影《哪吒之魔童降世》主題曲，至於有份角逐影后的周冬雨，亦獻聲與黃軒合唱；歐陽娜娜與王源就分別有大提琴及鋼琴演奏。

內地製作人曹郁憑《妖貓傳》獲頒本屆金雞奬「最佳攝影」，頒奬嘉賓鍾漢良及黃景瑜湊巧同一天生日，二人搞笑地於頒奬現場約定生日當天互送禮物。另外《妖》片屠楠及陸葦同時獲得「最佳美術」，而《流浪地球》獲頒「最佳錄音」，《進京城》朱麗贇則奪得「最佳剪輯」。

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